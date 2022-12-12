Митрофанов Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения08.06.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1821
Отец: Митрофанов Иван Иванов
Мать: не указана
ЦГА РМ ф.57 оп.1 д. 61 МК Блохино, Смольково, Михайловка, Евлашево 1821
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Данила Федоров
Мать ребёнка: Митрофанова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Смерть
Неизвестно