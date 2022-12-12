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Митрофанов Федор Иванов

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Место рождения

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

08.06.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1821

Отец: Митрофанов Иван Иванов

Мать: не указана

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф.57 оп.1 д. 61 МК Блохино, Смольково, Михайловка, Евлашево 1821
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Данила Федоров

Мать ребёнка: Митрофанова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Марфа Иванова

ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Смерть
Неизвестно
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