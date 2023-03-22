Ступин Федор Севостьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступин Федор Севостьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Ступина Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Степановна

деревня Голышево Городецкого района Горьковской области
Рождение ребёнка
Вычислено 1922

Дочь: Ступина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Степановна

Смерть
Неизвестно
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