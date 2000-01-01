Ретукина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретукина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1824

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ретукин Федор Панфилович

Рождение ребёнка
20.03.1825

Сын: Ретукин Егор Федорович

Отец ребёнка: Ретукин Федор Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ретукин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Ретукин Федор Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретукин Федор Панфилович

Смерть
Неизвестно
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