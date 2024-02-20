Семенов Авдей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1896
Дата смерти04.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сахно Вера Авдеевна
Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
10.05.1926
Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна
Украинская ССР, Херсонская обл., Генический р-н, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ломако Антонина (Нина) Авдеевна
Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мелихова Мария Авдеевна
Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна
Военная служба
20.08.1941
УССР Запорожская обл.Генический р-н
Призван в Красную Армию Геничейским РВК .13-я стр.дивизия,сержант
Рождение ребёнка
23.10.1941
Мать ребёнка: Семенова Прасковья Давыдовна
Москва
Попал в плен (военное)
22.04.1942
Украина г.Харьков
попал в плен
Смерть
04.07.1979
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская