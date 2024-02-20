Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Кудаберд Шаулохович

Мать: Есенова Габзыго

Рождение ребёнка
16.02.1901

Дочь: Тхостова Рахимат

Отец ребёнка: Алдатов Алдат

Рождение ребёнка
1903

Сын: Алдатов Хатахцико Алдатович

Отец ребёнка: Алдатов Алдат

с. Брут
Рождение ребёнка
1904

Сын: Алдатов Елкан

Отец ребёнка: Алдатов Алдат

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тхостова Фаризат

Отец ребёнка: Алдатов Алдат

Рождение ребёнка
1910

Сын: Алдатов Измаил

Отец ребёнка: Алдатов Алдат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Аминат

Отец ребёнка: Алдатов Алдат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Алдат

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close