Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Кудаберд Шаулохович
Мать: Есенова Габзыго
Рождение ребёнка
16.02.1901
Дочь: Тхостова Рахимат
Отец ребёнка: Алдатов Алдат
Рождение ребёнка
1903
Сын: Алдатов Хатахцико Алдатович
Отец ребёнка: Алдатов Алдат
с. Брут
Рождение ребёнка
1904
Сын: Алдатов Елкан
Отец ребёнка: Алдатов Алдат
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тхостова Фаризат
Отец ребёнка: Алдатов Алдат
Рождение ребёнка
1910
Сын: Алдатов Измаил
Отец ребёнка: Алдатов Алдат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева Аминат
Отец ребёнка: Алдатов Алдат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алдатов Алдат
Смерть
Неизвестно