Сорокин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1913
Дата смерти06.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913
Крещение
20.01.1913
Бракосочетание
01.10.1936
Рождение ребёнка
28.07.1937
Дочь: Радаева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Антонина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1941
Похороны
Неизвестно