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Сорокин Иван Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.01.1913

Дата смерти

06.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913

Отец: Сорокин Василий Иванович

Мать: Сорокина Анастасия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.01.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.10.1936

Жена: Сорокина Антонина Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1937

Дочь: Радаева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Антонина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.01.1941
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область