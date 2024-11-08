Сурнин Макар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурнин Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сурнина Аграфена (Агриппина) Лукьяновна
Рождение ребёнка
03.01.1833 ст.
Дочь: Кононова (Сурнина) Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Сурнина Аграфена (Агриппина) Лукьяновна
Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно