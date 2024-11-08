Сурнин Макар Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурнин Макар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурнин Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурнина Аграфена (Агриппина) Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурнин Иван Макарович

Мать ребёнка: Сурнина Аграфена (Агриппина) Лукьяновна

Рождение ребёнка
03.01.1833 ст.

Дочь: Кононова (Сурнина) Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Сурнина Аграфена (Агриппина) Лукьяновна

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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