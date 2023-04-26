Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1880
Рождение ребёнка
24.12.1880
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович
дер.Головино Судогодский район (Подольская волость)
Рождение ребёнка
19.09.1884
Сын: Шканов Трофим Александрович
Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович
Рождение ребёнка
10.12.1886
Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович
дер.Головино Судогодского р-на Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шканов Константин Александрович
Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шканов Артемий Александрович
Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович
Смерть
24.02.1917