Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Ивановна

Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1880

Муж: Шканов Александр Степанович

Рождение ребёнка
24.12.1880

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович

дер.Головино Судогодский район (Подольская волость)
Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Шканов Трофим Александрович

Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович

Рождение ребёнка
10.12.1886

Сын: Шканов Яков Степанович

Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович

дер.Головино Судогодского р-на Владимирской обл.
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шканов Константин Александрович

Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шканов Артемий Александрович

Отец ребёнка: Шканов Александр Степанович

Смерть
24.02.1917