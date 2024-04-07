Коршунова Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1907
Дочь: Ларионова (Коршунова) Глафира Яковлевна
Отец ребёнка: Коршунов Яков Фролович
Рождение ребёнка
Между ?.05.1923 и ?.05.1925
Дочь: (Ларионова) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Коршунов Яков Фролович
Смерть
Неизвестно