Коршунова Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Яков Фролович

Рождение ребёнка
23.06.1907

Дочь: Ларионова (Коршунова) Глафира Яковлевна

Отец ребёнка: Коршунов Яков Фролович

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между ?.05.1923 и ?.05.1925

Дочь: (Ларионова) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Коршунов Яков Фролович

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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