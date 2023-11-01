(Лебедева) Клавдия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1906 ст.
Дата смерти10.08.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-64ж)
Крещение
01.08.1906 ст.
Крёстный отец: Павел Ильич - крестьянский сын из д.Бол.Горка (родной дядя) Крёстная мать: Павла Емельяновна - крестьянская девица из д.Маракино (родная тётя)
Смерть
10.08.1906 ст.
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
11.08.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.140-141 (Умершие №-50ж)