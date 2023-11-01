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(Лебедева) Клавдия Фёдоровна

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Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.08.1906 ст.

Дата смерти

10.08.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906 ст.

Отец: Лебедев Фёдор Емельянович

Мать: Лебедева (Смирнова) Евдокия Ильинична

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-64ж)
Крещение
01.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Павел Ильич - крестьянский сын из д.Бол.Горка (родной дядя) Крёстная мать: Павла Емельяновна - крестьянская девица из д.Маракино (родная тётя)
Смерть
10.08.1906 ст.
Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 10 дней (от родимца)
Похороны
11.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.140-141 (Умершие №-50ж)

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