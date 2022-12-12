Лашманов ?Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашманов ?Григорий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1812 г.р.
1842 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Лашманов Карп Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лашманов Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ЦГА РМ ф.57 оп.6 д.466 МК Евлашево 1863
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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