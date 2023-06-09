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Церс Волдемар

Место рождения

Стелпе, Stelpes pagasts, Bauskas novads

Дата рождения

21.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Стелпе, Stelpes pagasts, Bauskas novads
Рождение ребёнка
16.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна

Рождение ребёнка
04.04.1938

Дочь: Церс Валентина

Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна

Рождение ребёнка
09.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна

Смерть
Неизвестно