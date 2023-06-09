Церс Волдемар
Место рождения
Дата рождения21.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна
Рождение ребёнка
04.04.1938
Дочь: Церс Валентина
Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна
Рождение ребёнка
09.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Церс Элеонора Антоновна
Смерть
Неизвестно