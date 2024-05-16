Свинухов Юрий Юрьевич 28.03.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинухов Юрий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1984

Отец: Свинухов Юрий Валентинович

Мать: Свинухова (Уханова) Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.2018

Сын: Свинухов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.2020

Дочь: Свинухова Полина Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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