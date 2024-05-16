Свинухов Юрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.2018
Сын: Свинухов Константин Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.2020
Дочь: Свинухова Полина Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности