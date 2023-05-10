Ершов Сергий Гавриилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.
Дочь: Ершова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Ершова Евдокия Саввина
Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
ф 16 оп 6 д 710, стр 373-374 4(6) октября 1907 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно