Ершов Сергий Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Сергий Гавриилов

Ершов Сергий Гавриилов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1907 ст.

Дочь: Ершова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Ершова Евдокия Саввина

Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
ф 16 оп 6 д 710, стр 373-374 4(6) октября 1907 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Степан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно