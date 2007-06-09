Виноградов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.2007

Дочь: Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Ярослав Юрьевич

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Викторовна

Развод
Неизвестно

Жена: Виноградова Анастасия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Анастасия Викторовна

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