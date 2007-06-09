Виноградов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2007
Дочь: Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Ярослав Юрьевич
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Викторовна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно