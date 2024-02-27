Ходыкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дусаева (Ходыкина) Нина
Мать ребёнка: (Старыгина) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ходыкина) Просковья
Мать ребёнка: (Старыгина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Старыгина) Мария
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Ходыкина) Ольга
Мать ребёнка: (Старыгина) Мария
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ходыкин Григорий
Мать ребёнка: (Старыгина) Мария
Смерть
Неизвестно