Касьянова (Дегтярёва) Матрёна
Место рожденияРязановка, Стерлитамакский район
Дата рождения03.11.1910
Дата смерти03.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязановка, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
15.05.1936
Дочь: Мухина Нина
Отец ребёнка: Касьянов Григорий
Рязановка, Стерлитамакский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касьянов Григорий
Смерть
03.04.1986
Учалы, Россия
Похороны
Неизвестно
Учалы, Россия