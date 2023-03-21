Касьянова (Дегтярёва) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

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Место рождения

Рязановка, Стерлитамакский район

Дата рождения

03.11.1910

Дата смерти

03.04.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязановка, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
15.05.1936

Дочь: Мухина Нина

Отец ребёнка: Касьянов Григорий

Рязановка, Стерлитамакский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Григорий

Смерть
03.04.1986
Учалы, Россия
Похороны
Неизвестно
Учалы, Россия
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