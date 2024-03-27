Измайлов Фатех Исмаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Фатех Исмаилович

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Хайретдинов Исмаил Тагирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 2, ящик 16 Номер документа 74 Дата документа 06.04.1985
Рождение ребёнка
24.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
08.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
01.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
19.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Рождение ребёнка
11.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина

Смерть
?.03.1991

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