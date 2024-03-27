Измайлов Фатех Исмаилович
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1991
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Хайретдинов Исмаил Тагирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Измайлова (Садекова) Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 2, ящик 16 Номер документа 74 Дата документа 06.04.1985
Рождение ребёнка
24.11.1931
Рождение ребёнка
08.09.1934
Рождение ребёнка
01.06.1937
Рождение ребёнка
19.02.1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
01.01.1949
Рождение ребёнка
01.01.1952
Рождение ребёнка
11.12.1964
Смерть
?.03.1991