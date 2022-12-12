Раскольников (Ильин) Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскольников (Ильин) Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.02.1892

Дата смерти

12.09.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930 по 1933
Эстония
Место жительства
С 1933 по 1934
Дания
Место жительства
С 1934 по 1938
Болгария
Смерть
12.09.1939
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1939
г. Ницца, Франция
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