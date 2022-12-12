Раскольников (Ильин) Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.02.1892
Дата смерти12.09.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892
Место жительства
С 1930 по 1933
Эстония
Место жительства
С 1933 по 1934
Дания
Место жительства
С 1934 по 1938
Болгария
Смерть
12.09.1939
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1939
г. Ницца, Франция