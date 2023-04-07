Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Устимович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Устимович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Устимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Устимович

Смерть
Неизвестно