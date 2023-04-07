Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Устимович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Устимович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Устимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Устимович
Смерть
Неизвестно