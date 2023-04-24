Серебряков Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.
Дочь: Ксения Семёновна
Мать ребёнка: Серебрякова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.
Сын: Серебряков Евфимий Семёнович
Мать ребёнка: Серебрякова Гликерия Ивановна
Место жительства
1882
Смерть
Неизвестно