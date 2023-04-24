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Серебряков Семён Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880

Жена: Серебрякова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.

Дочь: Ксения Семёновна

Мать ребёнка: Серебрякова Гликерия Ивановна

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.

Сын: Серебряков Евфимий Семёнович

Мать ребёнка: Серебрякова Гликерия Ивановна

Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1882
Малая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно