Шайжин Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения27.04.1879
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Шайжин Владимир
Мать ребёнка: Никуличева Елизавета
Рождение ребёнка
05.03.1990
Дочь: Шайжина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Никуличева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никуличева Елизавета
Смерть
1950
Вологда, город Вологда, Вологодская область