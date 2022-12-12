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Шайжин Николай Семенович

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Место рождения

Нигижма, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

27.04.1879

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Нигижма, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Шайжин Владимир

Мать ребёнка: Никуличева Елизавета

Рождение ребёнка
05.03.1990

Дочь: Шайжина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Никуличева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Елизавета

Смерть
1950
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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