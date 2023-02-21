Семигулина Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1961
Отец: Титенок Ефим Федосович
Рождение ребёнка
07.01.1984
Сын: Семигулин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Семигулин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.1988
Сын: Семигулин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Семигулин Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно