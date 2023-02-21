Семигулина Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семигулина Надежда Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1961

Отец: Титенок Ефим Федосович

Мать: Титенок Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
07.01.1984

Сын: Семигулин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Семигулин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
22.11.1988

Сын: Семигулин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Семигулин Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семигулин Николай Григорьевич

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