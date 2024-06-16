Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Пенкин Евдоким Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1903 ст.
Дочь: Чечихина (Батухтина) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1908 ст.
Сын: Батухтин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.12.1909 ст.
Сын: Батухтин Игнат Дмитриевич
Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Батухтин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно