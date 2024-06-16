Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБатухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна

Батухтина (Пенкина) Анисия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Пенкин Евдоким Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1903 ст.

Дочь: Чечихина (Батухтина) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1908 ст.

Сын: Батухтин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1909 ст.

Сын: Батухтин Игнат Дмитриевич

Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Батухтин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Батухтин Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.