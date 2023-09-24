Жалис Антонас Иолович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
4 класс
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Был в оккупации на родине.
Работа или профессия
До 1945
Сапожник на дому
Военная служба
10.05.1945
Рядовой Стрелок Шавлинский РВК, Литовской ССР
Смерть
Неизвестно