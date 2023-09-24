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Жалис Антонас Иолович

Место рождения

Кяряжяй, Akmenės rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Кяряжяй, Akmenės rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Образование
Неизвестно
4 класс
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Был в оккупации на родине.
Работа или профессия
До 1945
Сапожник на дому
Военная служба
10.05.1945
Рядовой Стрелок Шавлинский РВК, Литовской ССР
Смерть
Неизвестно

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