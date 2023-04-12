Киселев (Болдина) Евдокия Данил.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Киселев Диомид Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Корнилов Екатерина
Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Г. Арзамас Ульяна
Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Посылин Мария
Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Вас. Макс.
Смерть
1812