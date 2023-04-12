Киселев (Болдина) Евдокия Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев (Болдина) Евдокия Данил.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Киселев Диомид Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Корнилов Екатерина

Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Г. Арзамас Ульяна

Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Посылин Мария

Отец ребёнка: Киселев Вас. Макс.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Вас. Макс.

Смерть
1812