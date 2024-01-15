Пугина Марья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1855
Дочь: (Пугина) Василиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.08.1865
Дочь: (Пугина) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.10.1866
Сын: Пугин Иван Иванов
Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.05.1868
Сын: Пугин Иван Иванов
Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.07.1871
Дочь: (Пугина) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно