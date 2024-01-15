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Пугина Марья Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.01.1855

Дочь: (Пугина) Василиса

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1865

Дочь: (Пугина) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1866

Сын: Пугин Иван Иванов

Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1868

Сын: Пугин Иван Иванов

Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1871

Дочь: (Пугина) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Пугин Иван Леонтьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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