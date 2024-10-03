Михаил Яковлевич 28.08.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Яковлевич

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1862

Отец: Яков Ефимов

Мать: Домна Николаева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.05.1881

Жена: Анастасия Федорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1882

Дочь: Кузьмина (Кузьмина) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Федорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Федорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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