Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1862
Отец: Яков Ефимов
Мать: Домна Николаева
Бракосочетание
03.05.1881
Жена: Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
07.03.1882
Дочь: Кузьмина (Кузьмина) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Федорова
Смерть
Неизвестно