(Пициаловская) Эсфирь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пициаловская) Эсфирь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пециаловский Исай (Ицек)

Мать: Пециаловская Рейза

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Л

Отец ребёнка: Пициаловский Израиль (Иерулог)

Бахмут
Рождение ребёнка
05.10.1910

Дочь: Элька

Отец ребёнка: Пициаловский Израиль (Иерулог)

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирра

Отец ребёнка: Пициаловский Израиль (Иерулог)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пициаловский Израиль (Иерулог)

Смерть
Неизвестно
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