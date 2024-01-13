(Пициаловская) Эсфирь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пециаловский Исай (Ицек)
Мать: Пециаловская Рейза
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Л
Отец ребёнка: Пициаловский Израиль (Иерулог)
Бахмут
Рождение ребёнка
05.10.1910
Дочь: Элька
Отец ребёнка: Пициаловский Израиль (Иерулог)
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирра
Отец ребёнка: Пициаловский Израиль (Иерулог)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно