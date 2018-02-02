Гончаров Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ??? Павел

Мать: Гончарова Прасковья Панкратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.2018
Красноярск, Красноярская область, Россия