Гончаров Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ??? Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2018
Красноярск, Красноярская область, Россия