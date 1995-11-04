(Schultz) Jeanette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Schultz) Jeanette

(Schultz) Jeanette

Место рождения

Jersey City, New Jersey, USA

Дата рождения

14.06.1909

Дата смерти

04.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1944

Муж: Seligman Harry

Рождение ребёнка
09.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Seligman Harry

Рождение ребёнка
31.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Seligman Harry

Место жительства
01.04.1950
Смерть
04.11.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.