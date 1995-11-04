(Schultz) Jeanette
Место рожденияJersey City, New Jersey, USA
Дата рождения14.06.1909
Дата смерти04.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1944
Муж: Seligman Harry
Рождение ребёнка
09.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Seligman Harry
Рождение ребёнка
31.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Seligman Harry
Место жительства
01.04.1950
Смерть
04.11.1995