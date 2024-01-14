Крекова Ирма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Креков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Креков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.196
Дочь: Крекова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Крекова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Креков Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Крекова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан