Крекова Ирма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекова Ирма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Креков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Креков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Креков Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.01.196

Дочь: Крекова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Крекова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Креков Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Крекова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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