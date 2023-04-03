Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Гуревич) Анна
(Гуревич) Анна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
1943
Пол
Женский
Отец
Гуревич Лев
1907 г.р.
Мать
Гуревич (Сосицкая) Рахиль
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Гуревич Лев
Мать:
Гуревич Рахиль
Смерть
1943
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь