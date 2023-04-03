(Гуревич) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуревич) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Гуревич Лев

Мать: Гуревич Рахиль

Смерть
1943