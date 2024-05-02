ЖЕНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЖЕНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незамаев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Незамаев Сергей ~Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незамаев Сергей ~Карпович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Незамаев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Незамаев Сергей ~Карпович

Смерть
Неизвестно

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