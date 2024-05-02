ЖЕНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незамаев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Незамаев Сергей ~Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Незамаев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Незамаев Сергей ~Карпович
Смерть
Неизвестно