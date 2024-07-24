Юрданова (Гордеева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрданова (Гордеева) Клавдия Васильевна

Место рождения

дер.Верхний Доец, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия

Дата рождения

25.09.1932

Дата смерти

05.06.1986

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932

Отец: Гордеев Василий Андреев

Мать: Гордеева Ирина Герасимовна

дер.Верхний Доец, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрданов Владимир Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрданов Владимир Гаврилович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
27.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрданов Владимир Гаврилович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
05.06.1986
Калуга, город Калуга, Калужская область

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