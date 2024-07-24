Юрданова (Гордеева) Клавдия Васильевна
Место рождениядер.Верхний Доец, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Дата рождения25.09.1932
Дата смерти05.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932
дер.Верхний Доец, Бобынинский р-н, Калужская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрданов Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
27.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрданов Владимир Гаврилович
Смерть
05.06.1986