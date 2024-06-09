Моисеенко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Моисеенко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Моисеенко Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Моисеенко Николай Иванович
Мать ребёнка: Моисеенко Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Моисеенко Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Моисеенко Ксения Моисеевна
Смерть
Неизвестно