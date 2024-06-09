Моисеенко Иван Степанович 1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Моисеенко Степан Романович

Мать: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Моисеенко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Моисеенко Ксения Моисеевна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Моисеенко Николай Иванович

Мать ребёнка: Моисеенко Ксения Моисеевна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Моисеенко Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Моисеенко Ксения Моисеевна

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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