Перегуда Косьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегуда Косьма Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1848 ст.

Сын: Перегуда Евгений Космович

Мать ребёнка: Перегуда Анна Венедиктовна

Ивановка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перегуда Павел Космович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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