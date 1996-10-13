Козлов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Алексей Петрович

Козлов Алексей Петрович

avatar

Место рождения

п. Успенский Каинского уезда Омской губернии

Дата рождения

01.03.1918

Дата смерти

13.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918

Отец: Козлов Пётр Прохорович (дедушка)

Мать: Козлова Мария Ивановна (бабушка)

п. Успенский Каинского уезда Омской губернии
Бракосочетание
24.06.1947

Жена: Козлова Мария Георгиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ЗАГС Сталинского (ныне Центрального) р-на г. Красноярска
Рождение ребёнка
11.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Мария Георгиевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
07.04.1951

Сын: Козлов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Георгиевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Мария Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
13.10.1996
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close