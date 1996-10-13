Козлов Алексей Петрович
Место рожденияп. Успенский Каинского уезда Омской губернии
Дата рождения01.03.1918
Дата смерти13.10.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918
п. Успенский Каинского уезда Омской губернии
Бракосочетание
24.06.1947
Жена: Козлова Мария Георгиевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ЗАГС Сталинского (ныне Центрального) р-на г. Красноярска
Рождение ребёнка
11.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Мария Георгиевна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
07.04.1951
Сын: Козлов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Козлова Мария Георгиевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Мария Георгиевна
Смерть
13.10.1996