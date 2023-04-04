Носкова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиПосле 14.12.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1860
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Бракосочетание
До 27.06.1860
Рождение ребёнка
21.10.1861
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Рождение ребёнка
26.02.1864
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Рождение ребёнка
16.08.1867
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Рождение ребёнка
29.10.1869
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: Немова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1878
Сын: Носков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Носков Василий Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.12.1878