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Носкова Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

После 14.12.1878

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1860

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 27.06.1860

Муж: Носков Василий Максимович

Рождение ребёнка
21.10.1861

Сын: Носков Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1864

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1867

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1869

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1873

Дочь: Немова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1878

Сын: Носков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Носков Василий Максимович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.12.1878