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Милешкина Зинаида Семеновна

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Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.10.1931

Дата смерти

01.07.2022

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931

Отец: Мелешкин Семен Филиппович

Мать: Цаплыгина Екатерина Григорьевна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.05.1954

Муж: Ильин Павел Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1955

Сын: Ильин Виталий Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Павел Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
01.07.2022
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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