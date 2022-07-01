Милешкина Зинаида Семеновна
Место рождения
Дата рождения27.10.1931
Дата смерти01.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931
Бракосочетание
17.05.1954
Муж: Ильин Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1955
Отец ребёнка: Ильин Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Павел Иванович
Смерть
01.07.2022
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область