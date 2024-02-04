Ефимова Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косов Владимир Ильич

Мать: Шевелева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ефимов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ефимов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Элина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Николай

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