Ефимова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ефимов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ефимов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Элина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Николай