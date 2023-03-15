Бунтин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1914

Отец: Бунтин ?

Мать: Бунтина ?

Смерть
Неизвестно