Уродова (Устинова) Томара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1941
Дата смерти22.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1963
Сын: Уродов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Уродов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1970
Отец ребёнка: Уродов Василий Андреевич
Смерть
22.04.2002