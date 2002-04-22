Уродова (Устинова) Томара Ивановна 18.06.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уродова (Устинова) Томара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1941

Дата смерти

22.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уродов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
28.12.1963

Сын: Уродов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Уродов Василий Андреевич

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1970

Сын: Уродов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Уродов Василий Андреевич

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
22.04.2002

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