Силина Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина Васса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагия Афанасьевна

Отец ребёнка: Силин Афанасий

Рождение ребёнка
03.01.1862

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Силин Афанасий

Рождение ребёнка
26.03.1865

Сын: Силин Гавриил Афанасьевич

Отец ребёнка: Силин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Афанасий

Смерть
Неизвестно
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