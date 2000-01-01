Силина Васса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагия Афанасьевна
Отец ребёнка: Силин Афанасий
Рождение ребёнка
03.01.1862
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Силин Афанасий
Рождение ребёнка
26.03.1865
Сын: Силин Гавриил Афанасьевич
Отец ребёнка: Силин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силин Афанасий
Смерть
Неизвестно