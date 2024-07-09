Воробьёв Алексей Иванович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьёв Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Воробьёв Иван

Мать: Соколова Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна

Смерть
1974

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