Воробьёв Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Воробьёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьёва (Щапова) Тамара Михайловна
Смерть
1974