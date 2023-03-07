Наговицына Мария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Ионин
Рождение ребёнка
23.03.1811 ст.
Дочь: Наговицына Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Ионин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1845