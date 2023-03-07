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Наговицына Мария Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Ионин

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1811 ст.

Дочь: Наговицына Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Ионин

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Михаил Ионин

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1845
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