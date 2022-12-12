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Федор Дмитриев

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Место рождения

Балакирево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Дмитрий Сергеев

Мать: Настасья Матвеева

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Федоров

Мать ребёнка: Марфа Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никитина

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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