Федор Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Дмитрий Сергеев
Мать: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Федоров
Мать ребёнка: Марфа Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никитина
Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно