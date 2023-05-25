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Стеблянко Виктор Петрович
Стеблянко Виктор Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1959
Пол
Мужской
Отец
Стеблянко Пётр Маркович
1929 г.р.
Мать
Стеблянко Надежда Алексеевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959
Отец:
Стеблянко Пётр Маркович
Мать:
Стеблянко Надежда Алексеевна
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