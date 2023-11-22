Марфа Андреевна
Место рожденияВоронежская губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1890
Дочь: Матрена Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1893
Дочь: Анна Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Матрена Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евгения Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
17.08.1901
Сын: Киселев Андрей Платонович
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Агафья Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Степанида Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
20.?.1907
Дочь: Фекла Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Рождение ребёнка
16.03.1913
Дочь: Дарья Платоновна
Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно