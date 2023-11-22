Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Андреевна

Место рождения

Воронежская губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губ.
Рождение ребёнка
03.11.1890

Дочь: Матрена Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1893

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Матрена Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евгения Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.08.1901

Сын: Киселев Андрей Платонович

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1904

Дочь: Агафья Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Степанида Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.?.1907

Дочь: Фекла Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Киселев Данил Платонович

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.03.1913

Дочь: Дарья Платоновна

Отец ребёнка: Киселев Платон Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Платон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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