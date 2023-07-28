Титова Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1978

Отец: не указан

Мать: Воронова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
19.02.1998

Дочь: Соловьева Алена Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай

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